إسلام آباد 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره البريطاني دومينيك راب التطورات الراهنة في المنطقة.ونقل قريشي إلى راب قلق باكستان إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.وقال قريشي إن التوتر في المنطقة ستكون له آثار سلبية على الأمن والسلام والاقتصاد العالمي، مشدداً على أهمية ضبط النفس وضرورة التزام جميع الأطراف بالعمل من أجل التهدئة وتخفيف التوتر.كما أطلع قريشي راب على جهود باكستان لدعم السلام في المنطقة، وقلقها إزاء الوضع الإنساني المتردي في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني بجهود باكستان تجاه تخفيف التوتر ودعم السلام في المنطقة.// انتهى //19:48ت م0269