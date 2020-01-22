أبوظبي 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لللمصابين.// انتهى //19:49ت م0270