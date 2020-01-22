الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستقام غداً 8 مباريات ضمن الدور التمهيدي لبطولة المملكة لكرة اليد لدرجة الناشئين للأندية أبطال المناطق، وذلك بطريقة خروج المغلوب، حيث يتنافس 16 نادياً على التأهل للأدوار النهائية من البطولة، وستكون جميع المباريات عند الساعة 3:00 عصراً.وسيلعب التهامي مع الشباب على صالة الهيئة العامة للرياضة بجازان، وسيلتقي الزلفي بصالته في الزلفي مع السلام، وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء سيتواجه الجيل مع الابتسام، وسيتقابل الغزوة مع الأهلي على صالة المدينة المنورة ، ويحل العيون ضيفاً على الوحدة بصالته في مكة المكرمة، ويستضيف عرعر بصالته في عرعر نظيره العربي، ويلعب الخالدي مع شرورة على صالة الهيئة العامة للرياضة بتبوك، ويلتقي جبة مع العروبة على صالة نادي الجبلين بحائل.// انتهى //19:51ت م0271