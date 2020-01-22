أبها 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستنظم وكالة جامعة للشؤون التعليمية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع وحدة اللغة الانجليزية، سلسلة دورات تطوير مهارات اللغة الإنجليزية، لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات بالإضافة إلى موظفي القطاع الحكومي والخاص.وأوضحت الوكالة أن التقديم في البرامج التدريبية التي تأتي تحقيقاً لرؤية الجامعة لبناء مجتمع معرفي مبدع، سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 جمادى الآخر 1441هـ ولمدة أسبوع.ويبلغ مجموع ساعات التدريب للدورة ٣٢ ساعة على مدار ثمانية أسابيع وبمعدل ٤ ساعات أسبوعياً للتوافق مع رغبة المستهدفين، كما تتضمن دورة لتطوير مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس، فيما تم تخصيص دورة أخرى لموظفي الجامعة، بالإضافة إلى دورة لموظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودورة رابعة خاصة بالطلاب والطالبات للمستويات المبتدئة وحتى قبل المتوسطة.// انتهى //19:51ت م0272