القاهرة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسانطلقت اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، أعمال المنتدى العربي الخامس لحوكمة الإنترنت، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" وجامعة الدول العربية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر.افتتح أعمال المنتدى الذي يستمر على مدى يومين مدير إدارة التدريب بالمنظمة طارق سالم نيابة عن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ومدير تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية خالد والي، ومدير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظمة الأسكوا أيمن الشربيني، ورئيس المركز الكويتي للدراسات الرقمية بدولة الكويت قصي الشطي.ويناقش المنتدى الموضوعات ذات الأولوية والقضايا المتعلقة بسياسات الإنترنت وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية وهي المشاركة في صنع السياسة العامة الدولية للإنترنت: من حوكمة الإنترنت إلى التعاون الرقمي، والنفاذ المجدي للإنترنت من أجل تحقيق الدمج والتنوع، والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبرانى والثقة والسلام.كما يناقش المنتدى عدة مواضيع مشتركة منها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتأثير الاجتماعي والإنساني للإنترنت، والتنمية البشرية وبناء القدرات والأطر التشريعية.// انتهى //19:54ت م0273