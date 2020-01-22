الكويت 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم مع مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون لوريمر والوفد المرافق له التعاون المشترك.وتطرق اللقاء بين الطرفين إلى أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق منها بالجانب العسكري.// انتهى //20:27ت م0275