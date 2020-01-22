الجزائر 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأدانت الجزائر اليوم، الهجمات الإرهابية التي استهدفت أول أمس منطقتين في مقاطعة "سانماتينجا" شمالي بوركينا فاسو، وأسفرت عن العديد من القتلى والجرحى وسط المدنيين وعن خسائر مادية كبيرة.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، أكد فيها أن تكالب الإرهابيين الأعمى والحاقد على السكان المدنيين العزل يدل على إحباط المشروع الإرهابي ودعاته.وعبر عن تضامن الجزائر الكامل مع بوركينا فاسو شعبا وحكومة في هذه المحنة.// انتهى //20:42ت م0277