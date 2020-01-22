الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسالتقت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر في مكتبها اليوم بوفد ألماني يضم المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوزان هوون ، ومديرة البرامج الثقافية والمشرفة على إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن إيبرهارد ، ومستشار رئيس قسم الشؤون الثقافية بالسفارة الألمانية الدكتور رفائيل هاينش، ومدير معهد جوته بالرياض فرانك كارل هيرتزيغ ، والسيدة سبياستيان فوتر.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات التعليمية بين الجانبين ، ودراسة إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.// انتهى //21:32ت م0280