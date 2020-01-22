أبوظبي 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اتصالاً هاتفيا من مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل تناول العلاقات الثنائية، والأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها ونتائج " مؤتمر برلين " الذي استضافته ألمانيا مؤخراً.// انتهى //21:40ت م0284