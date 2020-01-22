ياوندي 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسالتقى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الكاميروني المكلف بالعالم الإسلامي آدم قرقوم اليوم في العاصمة ياوندي بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي.وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية الكاميرون وتنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين.// انتهى //21:48ت م0285