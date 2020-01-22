محايل 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستنظم لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة ضمن مهرجان المجاردة الشتوي " شتانا غير " بعد غد أمسية ثقافية بعنوان " ليلة من عبق الماضي " وذلك بمقر المسرح المفتوح بشارع الفن .ويتخلل الأمسية عرض مرئي لقريتي الخطوة وغية وتكريم الفائزين في مسابقة أجمل فيلم عن القريتين ،وإعلان نتائج مسابقة الشعر الفصيح، ويصاحب الأمسية إعادة أوبريت (عروس التهايم) ، كما سيشارك الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب بعدد من القصائد النبطية .// انتهى//22:05ت م0289