ثقافي / " ليلة من عبق الماضي " أمسية ثقافية بمهرجان المجاردة
الأربعاء 1441/5/27 هـ الموافق 2020/01/22 م واس
محايل 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس
تنظم لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة ضمن مهرجان المجاردة الشتوي " شتانا غير " بعد غد أمسية ثقافية بعنوان " ليلة من عبق الماضي " وذلك بمقر المسرح المفتوح بشارع الفن .
ويتخلل الأمسية عرض مرئي لقريتي الخطوة وغية وتكريم الفائزين في مسابقة أجمل فيلم عن القريتين ،وإعلان نتائج مسابقة الشعر الفصيح، ويصاحب الأمسية إعادة أوبريت (عروس التهايم) ، كما سيشارك الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب بعدد من القصائد النبطية .
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22:05ت م
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