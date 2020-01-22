أبوعريش 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستنطلق غداً، فعاليات ملتقى أبوعريش الأسري الرابع، الذي تنظمة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة برعاية المحافظ محمد بن هادي الشمراني.وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن الملتقى يضم فعاليات متنوعة على مدى أسبوعين وتستهدف أفراد الأسرة من خلال عدد من البرامج الأسرية والتوعوية والمبادرات الاجتماعية والحملات التطوعية، بهدف تعزيز التثقيف الاجتماعي والأسري، وتهيئة بيئة مناسبة للفئات الخاصة من الأطفال الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطة مناسبة لهم، وكذلك تقديم برامج أسرية لبناء مجتمع حيوي ، والعمل على إتاحة الفرصة للمشاركات التطوعية.//انتهى//22:16ت م0290