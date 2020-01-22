محايل 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة بارق اليوم جلسته الـ 53، برئاسة رئيس المجلس سلطان بن أحمد آل البراق البارقي ، ورئيس البلديه المهندس محمد بن مرزن عسيري, وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر المجلس بالمركز الحضاري التابع للبلدية .وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الاطلاع على ميزانية البلدية للعام 2020م، استعراض مراحل السفلتة في مركز جمعة ربيعة و مناقشة أوضاع المشروعات البلدية .واختتمت الجلسة بلقاء عدد من الأهالي واستمع الأعضاء لمطالبهم التي تضمنت سفلتة بعض الشوارع المؤدية إلى عدد من القرى والأحياء .// انتهى //22:25ت م0292