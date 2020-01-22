الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، في افتتاح مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته السابعة اليوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية بعد فوز الحصان "مباشر الخالدية" لإسطبلات الخالدية بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي لسباقات السرعة .وتفوق مباشر الخالدية في السباق العالمي الذي خصص لعمر 4 سنوات وما فوق، وعلى مسافة 1800 متر، متفوقاً على الجواد متوكل الخالدية، فيما حل ثالثا الحصان شبح من سلطنة عمان.وظفر الحصان شبل الخالدية الثاني على كأس إسطبلات الخالدية الدولي، الذي خصص لعمر 4 سنوات وما فوق، وعلى مسافة 1600 متر، وواصلت إسطبلات الخالدية حضورها القوي بعد أن نال صخر الخالدية المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث صائل الخالدية.وكانت منافسات السابق قد انطلقت بالشوط الأول، المخصص للخيل المبتدئة عمر 3 سنوات على مسافة 1200 متر، وحل في المركز الأول الفرس كحيلة خالد الخالدية لإسطبلات الخالدية، وجاء نامي لخلف الشمري ثانيا، وحل ثالثا الفرس صقلاوية خالد الخالدية لإسطبلات الخالدية، وفي الشوط الثاني، مفتوح عمر 3 سنوات على مسافة 1400متر، جاء في المركز الأول لزاز العلي لعبدالرحمن آل براهيم، والمركز الثاني لزامل الوجاج لمهاجر القايد، وحل ثالثاً شارقة الخالدية لإسطبلات الخالدية.وفي الشوط الثالث المخصص للخيل السعودية الأصل والمنشأ عمر 4 سنوات وما فوق على مسافة 1400متر، جاءت وثّابة الخالدية الثانية لإسطبلات الخالدية في المركز الأول، وحل نوفل الخالدية لإسطبلات الخالدية في المركز الثاني، وظفرت نجد الخالدية لمحمد القحطاني بالمركز الثالث، وفي الشوط الرابع مفتوح عمر 4 سنوات على مسافة 1600 متر، جاء المركز الأول من نصيب جنرالة شمر لخلف الشمري، والمركز الثاني لريعان الزاملية لمربط الزاملية، والمركز الثالث فزاع القصيعة لسالم العايذي، أما الشوط الخامس المخصص للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق على مسافة 1600 متر، فظفر بالمركز الأول ماروسيا لاتوا لخلف الشمري، أما المركز الثاني فذهب إلى سيما الخالدية لمربط الشهيب، وجاء في المركز الثالث الريم سيالة لمربط سيالة.وفي الشوط السادس الذي خصص لنهائي "بطل الميادين" عمر 4 سنوات وما فوق على مسافة 1600 متر، حل في المركز الأول نافذ الخالدية لبندر آل حثلين، وحل في المركز الثاني ماضي الخالدية لسلطان النمر، وجاء في المرتبة الثالثة أيهم عذبة لموسى المطيري.وتنطلق صباح الغد منافسات عروض الجمال الذي يشارك به 348 جواداً، يمثلون 15 دولة يتنافسون على ألقاب الفئات الأربع، أمهار ومهرات وأفراس وفحول، إضافة إلى منافسات الخيل السعودية الأصل والمنشأ.وأقيم ضمن برنامج السباق اليوم "أوبريت وسام العز"، من كلمات وآداء الشاعر خضير الفهد الشمري.// انتهى //22:44ت م0295