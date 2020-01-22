المذنب 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسدشن محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي اليوم، انطلاق الفريق الثالث لمؤسسة متعافي السرطان الوقفية والمعرض المعد بهذه المناسبة ، بحضور مدير فرع المؤسسة بمنطقة القصيم عبدالله الحوشاني ومديري الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة .عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي الذي اُستهل بالقرآن الكريم ثم أنشودة ترحيبية بعدها كلمة محافظ المذنب الذي أشاد بجهود حكومتنا الرشيدة من خلال دعم هذه المؤسسات الوقفية والإسهام في تقديمها لخدماتها على الوجه الأكمل لخدمة فئة غالية علينا .وأعرب عن شكره وتقديره لمدير فرع المؤسسة والعاملين فيه على جهودهم وتفانيهم، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد .// انتهى //23:12ت م0298