الباحة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسواصل نادي العين تصدره دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ،بعد تغلبه على نظيره فريق الخليج بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في منطقة الباحة ، ضمن منافسات الجولة 21 .وافتتح نادي العين التسجيل عن طريق لاعبه فيصل الجمعان في الدقيقة 14 ، فيما تمكن الخليج من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 49 لتستمر الندية بين الفريقين، وقبل نهاية المباراة سجل للعين اللاعب سعد الحربي الهدف الثاني .وبذلك الفوز يتصدر نادي العين سلم الترتيب ب 43 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف القادسية.تجدر الإشارة إلى أن نادي العين حظي بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ما أسهم بعد -توفيق الله- في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق وتصدره الدوري ، متطلعًا سموه بأن يواصل النادي انتصاراته وتحقيق الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .// انتهى//23:13ت م0299