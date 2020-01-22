سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي بملكة هولندا ونظيريه الفلسطيني والباكستاني
الأربعاء 1441/5/27 هـ الموافق 2020/01/22 م واس
عمّان 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم ، بملكة هولند ماكسيما / مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون التمويل الشمولي، ونظيريه الفلسطيني الدكتور محمد أشتية ، والباكستاني عمران خان، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس".
وجرى خلال اللقاءات ، بحث العلاقات الثنائية والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية في المنطقة.
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