عمّان 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم ، بملكة هولند ماكسيما / مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون التمويل الشمولي، ونظيريه الفلسطيني الدكتور محمد أشتية ، والباكستاني عمران خان، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس".وجرى خلال اللقاءات ، بحث العلاقات الثنائية والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية في المنطقة.// انتهى//23:22ت م0301