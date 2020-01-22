القاهرة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسزار دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة الحادية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن جولته على بعض الأجنحة العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات المعرض هذا العام.وعبر الدكتور مدبولي خلال زيارته للجناح عن إعجابه بما شاهده من معروضات تعكس الصورة الحقيقية للحياة الثقافية والعلمية في المملكة.وقدم الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى مصر، الدكتور خالد بن عبد الله النامي شرحا لأبرز ما يتضمنه الجناح السعودي المشارك في المعرض وما يضمه من كتب وعناوين متعددة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والتي تعكس مدى ما وصل إليه المنتج الثقافي السعودي من تميز.كما تسلم رئيس الوزراء المصري هدية تذكارية من الملحقية الثقافية.// انتهى //23:37ت م0302