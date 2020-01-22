مكة المكرمة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساختتمت اليوم بطولة تحدي رجال الدفـــاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقامة بالعاصمة المقدسة بميدان قوات طوارئ الدفاع المدني الخاصة ، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري ، ومشاركة متسابقين يمثلون مختلف الإدارات العامة بالمنطقة .وشهـدت المسابقة تنافساً قوياً بين الفـرق المشاركة من بداية التصفيات حتى نهايتها وتميزاً ملحوظاً أظهـره المشاركون في قوة التحمل واللياقة البدنية العالية وتنفيذ عدد من المهارات الفنية لـرجل الدفاع المدني.وأوضح اللواء المنتشري أن البطولة تشمل مسابقات لعدد من المهارات الفنية في أعمال الإطفاء والإنقاذ وتهدف إلى اختبار كفاءة وجاهزية العاملين لياقيا وبدنيا وتنمية روح التنافس الشريف بين منسوبينا وبما ينعكس على رفع المستوى اللياقي والبدني للعاملين في الميدان ، مشيراً إلى أن المعيار في مثل هذه السباقات هو عامل الزمن.وفي الختام عبر اللواء المنتشري عن شكره للمشاركين كافة في البطولة وقدم التهنئة للفرق الفائزة.وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن البطولة عبارة عن مجموعة مسابقات يؤديها رجال الإطفاء والإنقاذ وهم بكامل التجهيزات الوقائية وتضم مهاما رئيسة تتمثل في تحرير المحتجزين وتحدي السلالم والاقتحام القصري .وجاءت النتائج على النحو التالي :بطولة التحدي في مهارة تحرير المحتجزين من المركبات/ المركز الأول : الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة .بطولة التحدي في مهارات الإنقاذ / المركز الأول : الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف .بطولة التحدي في مهارات الإطفاء / المركز الأول : الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة .// انتهى //23:48ت م0305