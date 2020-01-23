الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساستعاد فريق العين صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على الخليج 2 - 1 اليوم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في ختام الجولة 21 للمسابقة .وسجل هدفي العين فيصل الدوسري وسعد الحربي، فيما سجل علاء الحجي هدف الخليج الوحيد، ليرفع العين رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد الخليج عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.وتخطى الكوكب ضيفه الطائي بهدف نظيف سجله اللاعب إيمانويل بناهيني، ليرفع الكوكب رصيده لـ 27 نقطة في المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد الطائي عند 30 نقطة في المركز العاشر.وتغلب البكيرية على ضيفه الجيل بنتيجة 2 - 1، سجلها الحاج باري فيما سجل جاسم الحمدان هدف الجيل الوحيد، ليرفع رصيده لـ 33 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد الجيل عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.وفاز النهضة على ضيفه الباطن بهدفين نظيفين سجلهما كل من شيبان تراوري ولسعد الجزيري، ليصل إلى النقطة 33 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الباطن عند 39 نقطة في المركز الثالث.وفي ختام مباريات الجولة تغلب أحد على مضيفه الأنصار بهدفين نظيفين سجلهما كل من ريان حسن وطارق العجمي، ليرفع أحد رصيده لـ 35 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الأنصار عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.// انتهى //00:17ت م0307