الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسشهدت الجولة 21 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى التي أقيمت ( أمس واليوم ) ، 10 مواجهات ، حيث فاز حطين على المجزل بنتيجة 1 - 0 ، والقادسية على التقدم 3 - 1، والجبلين على الشعلة 1 - 0، ونجران على النجوم 2 - 0، والكوكب على الطائي 1 - 0، والبكيرية على الجيل 2 - 1 ، والعين على الخليج 2 - 1، والنهضة على الباطن 2 - 0، فيما تعادل الثقبة مع جدة 1-1، والأنصار مع أحد 0-0.وفيما يلي أبرز الإحصائيات بعد نهاية الجولة:- شهدت الجولة تسجيل 19 هدفا، بمعدل 1.9 هدف في كل مباراة، وهو معدل ضعيف بالنسبة للجولات الماضية.- سجل اللاعبون المحليون 10 أهداف، فيما سجل الأجانب 9 أهداف.- شهدت الجولة احتساب ركلتي جزاء، تم تسجيلهما، وأشهرت بطاقتين حمراوين .- يحتل العين صدارة الفرق الأكثر فوزًا في المسابقة بـ11 مباراة، فيما بقي النجوم كأقل الفرق فوزًا بـ 3 انتصارات.- ينفرد العين بكونه الأقل خسارة بمباراتين فقط، فيما يتساوى المجزل والتقدم كأكثر الفرق خسارة بـ 13 مباراة.- الشعلة الأكثر تعادلًا بـ11 مباراة، فيما جاء التقدم كأقل الفرق تعادلا بمباراتين فقط.- البكيرية يبقى على صدارة الفرق الأقوى هجومًا بـ40 هدفًا، فيما جاء الأنصار كأضعف الفرق هجومًا بـ 15 هدفًا.- العين الأقوى دفاعًا بـ 13 هدفًا سكنت شباكه، فيما يبقى النجوم أضعف الفرق دفاعًا باستقبال 43 هدفًا.- الحاج عثمان باري "البكيرية" انفرد بصدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا متفوقا على لويز إدواردو "الطائي" وشيباني تراوري "النهضة" حيث سجل كل منهما 12 هدفا.// انتهى //00:26ت م0308