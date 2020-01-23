الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنظم برنامج "هدية رياضي" للفرق المشاركة في بطولة كأس القادة السعودي "اليوم الثقافي السعودي" بمقر إقامتهم في فندق "هوليدي ان" الرياض.وقدم لهم البرنامج عرضًا ثقافيًا وتراثيًا عن المملكة العربية السعودية وتاريخها تضمن معرض وثائقي تراثي مع تقديم الزي السعودي هديهم لهم، إضافة لتقديم عرضًا حيًا للصقور مع تقديم هدية ثقافية متنوعة باللغة كل وفد مشارك "الصربية، الأسبانية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، البلجيكية" تتحدث عن القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، وصور ثقافية وسياحية ونبذه عن سماحة الإسلام".وقال المدير التنفيذي للبرنامج تركي المنيع: "اليوم الثقافي السعودي الذي يقدمه البرنامج يعطي موجزاً عن ثقافة المملكة وتاريخها العريق وثقافتها النابضة بالحياة وتقاليدها العربية والإسلامية العميقة".وأضاف "نهدف من خلال هذه الفعالية إلى رسم صورة صحيحة عن عاداتنا وتقاليدنا وسماحة الإسلام إلى العالم أجمع".// انتهى //00:29ت م0309