عمّان 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، بالرئيس العراقي برهم صالح ، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس".وجرى خلال اللقاء ، بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة ، والتاكيد على أهمية إدامة التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما بحثا إقامة مشاريع استراتيجية مشتركة تعزز التكامل بين البلدين.// انتهى //00:51ت م0310