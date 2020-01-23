سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي الرئيس العراقي
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
عمّان 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، بالرئيس العراقي برهم صالح ، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس".
وجرى خلال اللقاء ، بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة ، والتاكيد على أهمية إدامة التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما بحثا إقامة مشاريع استراتيجية مشتركة تعزز التكامل بين البلدين.
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