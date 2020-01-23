نيويورك 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسشارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم، في الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حول أولويات الأمم المتحدة لعام 2020 وأهم الفرص والتحديات التي تواجه العالم اليوم.وأكد معاليه خلال الاحاطة بأن المملكة العربية السعودية كعادتها ستواصل دعم عمل الأمم المتحدة وستعمل جنبًا الى جنب مع الأمم المتحدة بما يخدم مستقبل العالم بشكل أفضل.// انتهى //01:35ت م0311