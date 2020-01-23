دكار 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأعلن الجيش المالي اليوم، مقتل اثنين من جنوده بانفجار لغم ارضي في وسط البلاد.وذكر الجيش في بيان أن عنصرين من عناصره أصيبا أيضا بجروح جراء الانفجار الذي وقع خلال مهمة لوحدة عسكرية في المنطقة.ويعمل الجيش المالي على تعزيز قواته بعربات مدرعة لحمايتها من الألغام والكمائن، حيث استفاد البلد من 13 عربة مدرعة من الاتحاد الأوروبي كدفعة تشمل 46 عربة بصدد التسليم إلى دول الساحل.//انتهى//02:46ت م0313