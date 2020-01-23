اقتصادي / البنك الدولي يدعم اقتصاد تشاد ب 100 مليون دولار
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
نجامينا 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس
أعلن البنك الدولي عن تقديم مبلغ 100 مليون دولار لجمهورية تشاد من أجل تعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وقالت مديرة العمليات في البنك الدولي على مستوى تشاد سكينه كان:" إن هذا التدخل يرمي إلى تعزيز إحكام السيطرة على المخاطر الخاصة بالميزانية، والشفافية وإدارة الموارد البترولية، والمرونة الاقتصادية والتنويع".
وتعاني تشاد التي يعتمد اقتصادها بنسبة 80% على البترول، منذ سنوات وضعية اقتصادية صعبة، وذلك على إثر تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد التشادي نموا بنسبة 5% بحلول عام 2022، مقابل 3% عام 2019.
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