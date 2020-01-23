نجامينا 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأعلن البنك الدولي عن تقديم مبلغ 100 مليون دولار لجمهورية تشاد من أجل تعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي والحماية الاجتماعية.وقالت مديرة العمليات في البنك الدولي على مستوى تشاد سكينه كان:" إن هذا التدخل يرمي إلى تعزيز إحكام السيطرة على المخاطر الخاصة بالميزانية، والشفافية وإدارة الموارد البترولية، والمرونة الاقتصادية والتنويع".وتعاني تشاد التي يعتمد اقتصادها بنسبة 80% على البترول، منذ سنوات وضعية اقتصادية صعبة، وذلك على إثر تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي.ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يحقق الاقتصاد التشادي نموا بنسبة 5% بحلول عام 2022، مقابل 3% عام 2019.//انتهى//03:03ت م0314