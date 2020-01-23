الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي بترقية وتعيين سبعة قضاة بديوان المظالمأمير الرياض يستمع لمطالب أهالي المزاحميةأمير الرياض يدشن مشروعات في القويعية بأكثر من 180 مليوناًأمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الغرف السعوديةفهد بن سلطان يطلع على تقرير الأعمال الرقابيةأمير الشرقية: الملك وولي العهد حريصان على نزلاء ونزيلات السجونالشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي تطلق خدماتها رسميًافيصل بن سلمان يدشن أعمال ندوة معالم المسجد النبويالشورى يصوت لتسريع نقل المعلمات زوجات المرابطين على الحدودحقوق الإنسان تؤكد أهمية التوعية بالآثار السلبية على العضلتدشين فعاليات المؤتمر الوطني لداء السكري في الطائفانطلاق التمرين البحري المختلط "مرجان - 16""الإعلام" تعقد أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة في رؤية 2030«الصحة»: نتابع تطورات «كورونا» واتخذنا إجراءات احترازيةالمملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على بوركينا فاسوالمملكة تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى استعادة دوره في تعزيز الأمنالمعلمي يرأس اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهابمصرع عشرات الحوثيين.. والجيش اليمني يتقدم بنهممصر تحبط مخططات إخوانية - تركية لتقويض الأمن وإشاعة الفوضىالرفض العربي للتدخل التركي على طاولة الأمم المتحدة و"البرلماني الدولياللبنانيون: الحكومة الجديدة مستفزة ولا تلبي مطالب المحتجينلبنان بين كارثة اقتصادية ورفض شعبيأسترالية ترفض التجسس لطهران// يتبع //06:02ت م0003