عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمر ملكي بترقية وتعيين سبعة قضاة بديوان المظالم
أمير الرياض يستمع لمطالب أهالي المزاحمية
أمير الرياض يدشن مشروعات في القويعية بأكثر من 180 مليوناً
أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الغرف السعودية
فهد بن سلطان يطلع على تقرير الأعمال الرقابية
أمير الشرقية: الملك وولي العهد حريصان على نزلاء ونزيلات السجون
الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي تطلق خدماتها رسميًا
فيصل بن سلمان يدشن أعمال ندوة معالم المسجد النبوي
الشورى يصوت لتسريع نقل المعلمات زوجات المرابطين على الحدود
حقوق الإنسان تؤكد أهمية التوعية بالآثار السلبية على العضل
تدشين فعاليات المؤتمر الوطني لداء السكري في الطائف
انطلاق التمرين البحري المختلط "مرجان - 16"
"الإعلام" تعقد أول ورشة عمل عن مبادرات الوزارة في رؤية 2030
«الصحة»: نتابع تطورات «كورونا» واتخذنا إجراءات احترازية
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على بوركينا فاسو
المملكة تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى استعادة دوره في تعزيز الأمن
المعلمي يرأس اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
مصرع عشرات الحوثيين.. والجيش اليمني يتقدم بنهم
مصر تحبط مخططات إخوانية - تركية لتقويض الأمن وإشاعة الفوضى
الرفض العربي للتدخل التركي على طاولة الأمم المتحدة و"البرلماني الدولي
اللبنانيون: الحكومة الجديدة مستفزة ولا تلبي مطالب المحتجين
لبنان بين كارثة اقتصادية ورفض شعبي
أسترالية ترفض التجسس لطهران
// يتبع //
06:02ت م
0003