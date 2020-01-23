وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عالم سيبراني آمن ) : يشهد الاقتصاد العالمي نموا متسارعا في التحول الرقمي، حيث يقدر بأكثر من 11.5 تريليون دولار سنويا، بما يوازي 15.5% من إجمالي الناتج العالمي، ومن المتوقع أن يصل إلى 24.3 % بحلول منتصف العقد الحالي (2025 ) مما يجعل العالم باقتصادياته وتماسك مجتمعاته واستقرار أجياله، بحاجة حتمية إلى تعزيز الأمن السيراني وبلورة استراتيجية قوية لمستقبله.وتابعت : في هذا السياق وتزامنا مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، وما حققته مسيرة التنمية السعودية من تقدم في أهداف رؤية 2030، تستضيف المملكة وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – المنتدى الدولي للأمن السيبراني في دورته الأولى الشهر القادم، وهو المنتدى الأكبر في هذا المجال الحيوي من حيث عدد المشاركين من صناع القرار والمتخصصين في العالم، ومن حيث أهمية ملفاته المطروحة لمواجهة التحديات، لما سيشهده المنتدى من مبادرات نوعية للمساهمة في إيجاد عالم سيبراني آمن ومزدهر، مما يعكس حجم الاهتمام والجهود التي تقوم عليها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، ببناء القدرات الوطنية المتخصصة وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الأمن السيبراني، وتعزيز جهود التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات بين الدول في هذا المرتكز الدقيق لأمن اقتصاد العالم واستقرار التنمية لشعوبه.// يتبع //06:02ت م0006