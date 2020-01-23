وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تصحيح إعوجاج قطر ) : لا تزال قطر في غيها تعمه، ويجب عليها تغيير سلوكها ومراهقاتها السياسية والتوقف عن دعم الإرهاب، كما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في الاتحاد الأوروبي، أمس الأول.وواصلت : انتقادات الجبير للدوحة لم تأت من فراغ، بل في سياقات استمرار النظام القطري في تمويل الإرهاب، وعدم الالتزام بتعهداتها للرياض في 2014، ومواصلة تبني أيديولوجيات الجماعات الحركية، وتنفيذ أجندات سياسية مناهضة للسلام في المنطقة، بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، والمساهمة المباشرة في تأجيج الصراعات الإقليمية متحالفة مع سياسات طهران وأنقرة ومساعي الهيمنة والنفوذ والتوسع والتدخل في شؤون البلدان العربية والإخلال بأمنها واستقرارها.وختمت : رهانات الدوحة في توطيد العلاقات مع «الملالي» ونظام «أردوغان»، والخروج من نطاق محيطها العربي الدافئ، مصيرها الخيبة والفشل، وسيقود نظام الحمدين إلى المزيد من القطيعة والخسران.// انتهى //06:02ت م0008