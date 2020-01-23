طرابلس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واستحدثت الصحف الليبية الصادرة اليوم عن اعتذار وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة عن المشاركة في اجتماع دول الجوار الذي سيعقد في وقت لاحق بالجزائر بمشاركة وزراء خارجية دول الجوار لليبيا.وأشارت إلى الانتهاكات المستمرة لهدنة وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى قصف مطار معتيقة الذي عطل الملاحة الجوية لعدة ساعات.وتطرقت صحف الخميس إلى إدانة ورفض رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى ليبيا.// انتهى //08:21ت م0012