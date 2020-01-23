الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واستستكمل مساء غدٍ، مباريات الجولة الـ 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات .ويلتقي الفيحاء بنظيره التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيحاء يدخل هذه المواجهة وهو بالمرتبة الـ 11 بـ 17 نقطة، في المقابل يسعى التعاون الخروج بنقاط المباراة والتقدم في سلم الترتيب حيث يحتل في المركز الخامس بـ 25.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد يستضيف الاتفاق النصر، الاتفاق تحسن مستواه في الآونة الأخيرة على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة وبات بعيدًا بعض الشيء عن مراكز الهبوط، في المقابل يدخل النصر اللقاء لمواصلة مطاردة الهلال على صدارة ترتيب الدوري، وبالتالي فلا بديل أمام النصر سوى تحقيق الفوز والاستمرار في طريق الانتصارات حتى لا يتسع الفارق إلى أكثر من نقطة، منتظراً تعثر الهلال في هذه الجولة للعودة من جديد إلى الصدارة.وتختتم مباريات الجمعة بلقاء الوحدة والحزم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، حيث يبحث أصحاب الأرض عن الانتصار التاسع لهم هذا الموسم ، أما الحزم الذي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار في الجولات الست الماضية ويسعى من خلال هذه المواجهة إلى إيقاف مسلسل الخسائر والعودة بنقاط المباراة.// انتهى //10:21ت م0027