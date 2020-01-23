نجران 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب, وثار, وحبونا والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساءً.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //10:28ت م0032