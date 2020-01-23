طوكيو 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنزلت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم بقيادة أسهم مرتبطة بالسلع الأساسية وأسهم أخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما أدى القلق الشديد من انتشار فيروس كورونا جديد في الصين إلى تراجع الثقة.كما ينتاب القلق المستثمرين قبيل إعلان أرباح الشركات، مما دفع المؤشر نيكي القياسي لأن ينخفض واحدًا بالمئة إلى 23795.44 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من يناير.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.8 بالمئة إلى 1730.50 نقطة.// انتهى //10:29ت م0033