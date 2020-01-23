لندن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم حيث يترقب المستثمرون الحذرون قرارا بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم على الرغم من أن الأسعار تلقت بعض الدعم بفعل مخاوف تتعلق بانتشار فيروس في الصين.وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1557.37 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1557 دولارًا للأوقية.// انتهى //10:30ت م0034