بيروت 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اهتمامها على ارتفاع وتيرة العنف والشغب خلال الاحتجاجات الرافضة للتشكيلة الحكومية التي شهدها محيط مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة إضافة إلى استمرار ظاهرة قطع الطرق بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق اللبنانية.وعرضت لمواقف الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة بحيث أكد عون أن الحكومة شكلت في ظل أوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة للغاية كما ونقلت عن دياب قوله إن الحكومة الجديدة ستواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان.وتابعت صحف الخميس المواقف الدولية المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية فأبرزت ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو بأن بلاده تريد حكومة غير فاسدة تجسد إرادة اللبنانيين كما ونقلت تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده ستبذل أقصى جهودها لتساعد لبنان على الخروج من أزمته العميقة.وفي الشأن العراقي تناولت صحف لبنان خبر اغتيال الناشطة المدنية جنات ماذي في هجوم مسلح وسط مدينة البصرة جنوب البلاد ومواصلة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها العاصمة العراقية وعدد من محافظات الوسط والجنوب.// انتهى //10:40ت م0037