الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسوقّع المعهد التقني للألبان والأغذية اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة الصافي لمنتجات الألبان، ليكون أحد شركاء التوظيف في المعهد.وتأتي الاتفاقية المؤقعة مؤخراً ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، بهدف تمكين وتأهيل الطاقات الوطنية وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية.وأوضح المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية إبراهيم بن سعود العقيلي أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء والألبان، وتأهيل وفتح نافذة للشباب السعودي في مجال صناعة الأغذية، وهو ما نجح المعهد فيه من خلال مشاريعه السابقة، لافتًا إلى أن المعهد حقق إنجازات عدة في الفترة الماضية، والدفع بعشرات الشباب في سوق العمل، خصوصًا أن التدريب منتهي بالتوظيف.يُذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية "هدف".// انتهى //11:25ت م0052