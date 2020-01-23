حائل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة هذه الأيام.وأهاب الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم، مشيراً إلى أنها تؤدي لنقص الاكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تسبب الوفاة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.// انتهى //11:34ت م0053