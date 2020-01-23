هروب 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسيشهد وادي رزان بمحافظة هروب هذه الأيام بالتزامن مع مهرجان "هروب سحر الجنوب٢" المقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ ١٢ " جازان الفل.. مشتى الكل" كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالا متزايداً من قوافل الزوار من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بأجوائه الدافئة ومناظره الطبيعية الخلابة.ويعد وادي رزان واحداً من أهم المواقع السياحية وأبرزها بمنطقة جازان وواجهة سياحية يقصدها السياح والزوار سنويا، إذ يتميز بغاباته الكثيفة وأشجاره المعمرة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام مما جعله مقصداً دائما للزوار.وفي وادي رزان الذي يقع على بعد 90 كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة جازان، يمتزج جمال صخور الجبال التي شكلتها عوامل التعرية، بنقاء تربة الوادي البيضاء، وجريان ينابيع المياه فيه واخضرار الأشجار المعمرة "السدر والعدن والدوام والصبر"، التي تمتد على جانبي الوادي ما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.ويزيد من جمال الوادي كثرة مزارع الموز والذرة البيضاء والحمراء والدخن، والنباتات العطرية "النرجس والشار والصيبران والبعثيران والكادي والشيخ والوله"، وغيرها من النباتات العطرية.ويمكن للزائر الوصول لوادي رزان عبر ثلاث طرق تربط محافظة هروب بمحافظتي صبيا والعيدابي ومركز الحقو التابع لمحافظة بيش، والاستمتاع بجمال الوادي من خلال مواقع خصصت للأفراد وأخرى للعائلات تكفل لهم الخصوصية وقضاء أفضل الأوقات لمئات الآلاف من الزوار سنوياً.ويمتاز وادي "رزان " كغيره من المواقع السياحية بمحافظة هروب والمحافظات الجبلية الأخرى، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار وخصوبة الأرض ما يضفي على المكان جمالاً طبيعياً يجذب الزوار لارتياده في مختلف فصول العام.// انتهى //11:39ت م0055