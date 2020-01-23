تونس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسوقعت تونس والهند اليوم، على مذكرة تفاهم لإنشاء المركز التونسي الهندي للإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتونس .ووقع عن الجانب التونسي مساعد وزير الخارجية صبري باش طبجي، وعن الجانب الهندي وزير الخارجية جاي شانكر الذي يزور تونس حالياً.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن اللقاء شمل ايضاً بحث أوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:40ت م0056