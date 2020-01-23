عام / تونس والهند يوقعان مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال
الخميس 1441/5/28 هـ الموافق 2020/01/23 م واس
تونس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس
وقعت تونس والهند اليوم، على مذكرة تفاهم لإنشاء المركز التونسي الهندي للإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتونس .
ووقع عن الجانب التونسي مساعد وزير الخارجية صبري باش طبجي، وعن الجانب الهندي وزير الخارجية جاي شانكر الذي يزور تونس حالياً.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن اللقاء شمل ايضاً بحث أوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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11:40ت م
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