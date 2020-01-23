موسكو 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسقتل أربعون جنديًا من جيش النظام السوري فيما أصيب ثمانون آخرون إثر هجوم شنه مسلحون اليوم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية نقلًا عن وكالة "إنترفاكس" أن نحو 200 من المسلحين شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة لجيش النظام السوري أمس، مشيرةً إلى مقتل نحو 50 من المسلحين المشاركين في الهجوم.// انتهى //11:41ت م0057