إسلام آباد 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره السنغافوري على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بحضور وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وسنغافورا وسبل تعزيزها وتنميتها في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.كما استعرض الجانبان وفقًا لبيان صادر في إسلام آباد اليوم التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:42ت م0058