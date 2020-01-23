إسلام آباد 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم لقاء رئيس الوزراء عمران خان بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في دافوس وبحث الطرفين العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في إقليم كشمير وأفغانستان.واهتمت بتأكيد عمران خان بأن باكستان لن تخوض حروب الآخرين ولن تساوم على مصالحها الوطنية.ونشرت إعلان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة باكستان قريبا.وأخبرت عن فرض سلطات الصحة في باكستان إجراءات استثنائية بالمطارات لمكافحة دخول فيروس كرونا القاتل إلى البلاد.وتطرقت إلى تكثيف باكستان والصين العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.وأشارت إلى بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب التطورات الراهنة في المنطقة.وتناقلت في الشأن الإقليمي أزمة النازحين داخلياً في أفغانستان بسبب الحروب الأهلية الدائرة في أنحاء مختلفة من البلاد.وتابعت أيضاً استمرار الاحتجاجات في المدن الهندية ضد قانون المواطنة المثير للجدل.// انتهى //11:44ت م0061