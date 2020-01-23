بريدة 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنفذت أندية الحي الترفيهية التعليمية « بنين وبنات » التابعة لإدارة التعليم في القصيم 22 دورة نوعية بواقع 600 ‪ساعة تدريبية، وذلك خلال شهر يناير الحالي تستهدف مرتادي ومرتادات أندية الحي.وتراوحت عدد الأيام الفعلية للدورات ما بين يوم إلى 14 يوماً، تميزت بنوعيتها إذ تقام دورات مهنية وتعليمية ورياضية وتشمل جوانب حياتية واجتماعية مختلفة "صيانة الأجهزة، الروبوت، إسعافات أولية، إضافة إلى دورات الأمن السيبراني والجرافيك والديكوباج ودورات في الخط العربي واللغة الانجليزية".وأكد ممثل أندية الحي في تعليم القصيم يوسف الضالع أن هذه الدورات التي تقام في محاضن متميزة وبيئة جاذبة ويشرف عليها متخصصون تأتي وفق تطلعات رؤية 2030 وتماشياً مع برنامج جودة الحياة وتحقيقا للتطلعات التي تنشدها وزارة التعليم في خلق بيئة تعليمية وترفيهية متميزة.وأوضحت ممثلة أندية الحي بالقصيم (بنات) صفية الحربي أن هذه الدورات تهدف إلى الإسهام في تعميق الشراكة التفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بمختلف الجوانب المساعدة لتنمية الموارد البشرية بتوفير برامج ودورات تدريبية نوعية في مختلف المجالات تواكب معايير الجودة وتسهم في خدمة الملتحقين بها.// انتهى //11:44ت م0062