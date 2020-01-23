الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واستُنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء الدورة التأسيسية "لتصحيح وتلقين التلاوة"، وتهدف إلى رفع كفاية الأئمة والمؤذنين، وإكسابهم المهارات اللازمة لتلاوة القرآن الكريم والعلوم الشرعية الأخرى، ورفع كفاية منسوبي المساجد في أحكام الصلاة والأذان، وذلك عبر فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.وتأتي هذه الدورات والبالغ عددها 65 دورة شرعية من البرامج الرائدة التي ينظمها ويشرف عليها معهد الأئمة والخطباء بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة عبر هذه البرامج والدورات لتطوير الأئمة والخطباء والدعاة.// انتهى //11:45ت م0063