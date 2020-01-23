الجبيل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساختتم مكتب التعليم بمحافظة الجبيل اليوم، مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثالثة عشر، التي أقيمت على مستوى تعليم المحافظة واستمرت تصفياتها لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمركز التدريب التربوي بالجبيل.وأوضح مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني، آلية المسابقة التي تتمثل في حفظ الأحاديث الشريفة وفق ثلاثة مستويات الأول حفظ 100 حديث للمرحلة الابتدائية، والثاني حفظ 250 حديث ومعرفة راوي الحديث من الصحابة لطلاب المرحلة المتوسطة، فيما خُصص المستوى الثالث للمرحلة الثانوية بحفظ 500 حديث ومعرفة من أخرجها، وحفظ تعريف برواة الحديث.وأفاد أن المسابقة تهدف إلى ربط الناشئة والشباب بالسنّة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم وشغل أوقاتهم بما يفيدهم دينياً وعلمياً وأخلاقياً، متمنياً للطلاب المشاركين في المسابقة التوفيق والسداد.وثمن الزهراني، دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، على اهتمامه وعنايته المستمرة بالجائزة لتحقيق أهدافها الجليلة.// انتهى //11:55ت م0064