الطائف 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واساختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف حملتها "اخدمها" الإرشادية لتقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه التي استهدفت عموم المزارعين.وزار مرشدون زراعيون في مكتب الوزارة بالطائف عديداً من المزارع في ضواحي محافظة الطائف، وأطلعوا المزارعين في تطبيق عملي على أهمية تقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه ومواعيده وطرقه.وتضمنت الحملة تقليم الأشجار وشجيرات الورد في الشفا، والهدا والمخاضة، والغديرين، ووادي محرم، وبلاد طويرق ووادي البني.ويساعد التقليم على إزالة الفروع والأغصان التالفة والميتة والتخلص من الفروع الضعيفة، فيما يسهم في تقويتها وتجديدها وبالتالي يعمل على تحسين المظهر الجمالي للشجرة، وسرعة النمو، وتهوية الشجرة ودخول كميات كافية من ضوء الشمس في داخل الشجرة.يذكر أن جميع العمليات الزراعية تعقب فترة توقف الري عن الأشجار في الفترة من منتصف نوفمبر حتى أواخر يناير وتشمل " الري والتسميد والتقليم وتنظيف الأحواض وترتيبها وإزالتها من الحشائش"، وتتم قبل دخول فصل الربيع.// انتهى //11:55ت م0065