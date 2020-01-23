حائل 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الثالث عشر لهذا العام، وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة، وسط حضور عدد من الملاك ومحبي رياضة الفروسية.وتكون الحفل من خمسة أشواط إذ توج بشوط الكأس الرئيس الجواد "فلورنس" للمالك مؤيد جندل الضعيفي، الذي تسلم الكأس من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي .وفاز بالمركز الأول لشوط السباق الأول الجواد "محروت" للمالك سلطان الطلاع، فيما حقق الجواد "الكسر" المركز الأول في شوط السباق الثاني للمالك أنور المرشدي، بينما فازت بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث الفرس "اعصمانية" للمالك فهد فريح العنزي، في حين حقق المركز الأول في سباق الشوط الرابع الجواد "الاعصماني" للمالك مؤيد جندل الضعيفي.// انتهى //12:14ت م0066