الجزائر 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم إن الجزائر تدعم مبدأ الحوار بين الليبين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم.وأكد بوقادوم خلال كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر العاصمة أن بلاده تتمسك بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بأنفسهم بدون أي تدخل خارجي.وأضاف أن هذا الاجتماع ينعقد بعد أيام من مؤتمر برلين الذي حقق نتائج هامة لوقف إطلاق النار أولا ثم احقاق السلام، مشيرا إلى أن قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصة توريد الاسلحة.وأوضح أن الجزائر واثقة من نجاح اللبيين في الوصول إلى السلام ، ومايزيد من ثقتنا هو ترحيب الفرقاء بدعوة الحزائر لإجراء جولات حوار .ويحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر وتونس وتشاد والنيجر ومالي والسودان بالإضافة إلى الجزائر.// انتهى //13:21ت م0094