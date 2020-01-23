نجران 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسنظم المعهد الصناعي الثانوي ‫بنجران أمس، ورشة تدريبية عن قواعد السلامة المهنية للمتدربين المستجدين، وذلك بمقر المعهد بنجران.واستهدفت الورشة التدريبية المتدربين الجدد ضمن أسبوع التهيئة لتعريفهم بإجراءات السلامة المهنية في بيئة العمل، والإجراءات الوقاية المتبعة في استخدام الأدوات العملية والتعليمية.// انتهى //13:22ت م0095