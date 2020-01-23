دافوس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله وزير الخارجية في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية لهونج كونج ادوارد ياو، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:22ت م0096